AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AIXCB by Virtuals(AIXCB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:40:59 (UTC+8)
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AIXCB by Virtuals(AIXCB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.59M
Totalt utbud:
$ 993.51M
Cirkulerande utbud
$ 993.51M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.60M
Högsta någonsin:
$ 0.0635
Lägsta någonsin:
$ 0.000575701489026845
Aktuellt pris:
$ 0.001602
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Information

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Officiell webbplats:
https://aixcbcapital.com/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AIXCB by Virtuals (AIXCB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AIXCB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AIXCB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AIXCB:s tokenomics, utforska AIXCB-tokens pris i realtid!

Hur man köper AIXCB

Är du intresserad av att lägga till AIXCB by Virtuals(AIXCB) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa AIXCB, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för AIXCB hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för AIXCB

Vill du veta vart AIXCB kan vara på väg? På AIXCB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

