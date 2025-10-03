AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AI Voice Agents(AIVA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-03
AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AI Voice Agents(AIVA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 169.50K
Högsta någonsin:
$ 0.018
Lägsta någonsin:
$ 0.000127627320481459
Aktuellt pris:
$ 0.0001695
AI Voice Agents (AIVA) Information

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

Officiell webbplats:
https://aivoiceagents.xyz/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AI Voice Agents (AIVA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AIVA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AIVA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AIVA:s tokenomics, utforska AIVA-tokens pris i realtid!

AI Voice Agents (AIVA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för AIVA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för AIVA

Vill du veta vart AIVA kan vara på väg? På AIVA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

