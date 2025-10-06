AI STARPOWERFRAGMENT Pris idag

Livepriset för AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) idag är $ 2.205, med en förändring på 3.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AISPF till USD är$ 2.205 per AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AISPF. Under de senaste 24 timmarna handlades AISPF mellan $ 2.001 (lägsta) och $ 2.42 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AISPF med +3.23% under den senaste timmen och +9.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.67K.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K Marknadsvärde efter full utspädning $ 46.31M$ 46.31M $ 46.31M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för AI STARPOWERFRAGMENT är --, med en 24h-handelsvolym på $ 20.67K. Det cirkulerande utbudet av AISPF är --, med ett totalt utbud på 21000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 46.31M.