BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för AI STARPOWERFRAGMENT idag är 2.205 USD.AISPF börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AISPF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AI STARPOWERFRAGMENT idag är 2.205 USD.AISPF börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AISPF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AISPF

AISPF prisinformation

Vad är AISPF

AISPF officiell webbplats

AISPF tokenomics

AISPF Prisförutsägelse

AISPF historik

AISPF Köpguide

AISPF-till-fiat valutaomvandlare

AISPF spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

AI STARPOWERFRAGMENT Logotyp

AI STARPOWERFRAGMENT-kurs(AISPF)

1 AISPF-till-USD pris i realtid:

$2.205
$2.205$2.205
-3.11%1D
USD
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:53 (UTC+8)

AI STARPOWERFRAGMENT Pris idag

Livepriset för AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) idag är $ 2.205, med en förändring på 3.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AISPF till USD är$ 2.205 per AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AISPF. Under de senaste 24 timmarna handlades AISPF mellan $ 2.001 (lägsta) och $ 2.42 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AISPF med +3.23% under den senaste timmen och +9.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.67K.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Marknadsinformation

--
----

$ 20.67K
$ 20.67K$ 20.67K

$ 46.31M
$ 46.31M$ 46.31M

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för AI STARPOWERFRAGMENT är --, med en 24h-handelsvolym på $ 20.67K. Det cirkulerande utbudet av AISPF är --, med ett totalt utbud på 21000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 46.31M.

AI STARPOWERFRAGMENT Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 2.001
$ 2.001$ 2.001
lägsta under 24-timmar
$ 2.42
$ 2.42$ 2.42
högsta under 24-timmar

$ 2.001
$ 2.001$ 2.001

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

--
----

--
----

+3.23%

-3.11%

+9.70%

+9.70%

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AI STARPOWERFRAGMENT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.07078-3.11%
30 dagar$ +0.635+40.44%
60 dagar$ +0.191+9.48%
90 dagar$ -3.933-64.08%
AI STARPOWERFRAGMENT Prisförändring idag

Idag registrerade AISPF en förändring med $ -0.07078 (-3.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AI STARPOWERFRAGMENT 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.635 (+40.44%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AI STARPOWERFRAGMENT 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AISPF med $ +0.191(+9.48%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AI STARPOWERFRAGMENT 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -3.933 (-64.08%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?

Kolla in sidan AI STARPOWERFRAGMENT Prishistorik nu.

AI-analys för AI STARPOWERFRAGMENT

AI-drivna insikter som analyserar AI STARPOWERFRAGMENT senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AI STARPOWERFRAGMENTs priser?

AISPF price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, broader crypto market trends, AI sector developments, utility and adoption rates, regulatory news, whale movements, exchange listings, partnerships, technical analysis patterns, and overall investor confidence in AI-related cryptocurrencies.

Varför vill folk veta AI STARPOWERFRAGMENTs pris idag?

People want to know AISPF price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, determine profit/loss positions, and plan investment strategies in the dynamic crypto market.

Prisförutsägelse för AI STARPOWERFRAGMENT

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AISPF $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AI STARPOWERFRAGMENT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som AI STARPOWERFRAGMENT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AISPF prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AI STARPOWERFRAGMENT Price Prediction.

Om AI STARPOWERFRAGMENT

AISPF is a digital asset that operates on a blockchain-based platform. It is designed to facilitate transactions and applications within a decentralized network, similar to many other cryptocurrencies. The general purpose of AISPF is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It employs a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. The supply and issuance model of AISPF is not widely known, but it typically follows the principles of other cryptocurrencies, with a finite supply and a distribution process determined by the network's protocol. AISPF's role in the broader crypto ecosystem is primarily as a medium of exchange, with potential applications in various sectors due to its decentralized nature.

Hur man köper och investerar AI STARPOWERFRAGMENT

Är du redo att komma igång med AI STARPOWERFRAGMENT? Att köpa AISPF går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AI STARPOWERFRAGMENT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AI STARPOWERFRAGMENT krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Guide

Vad kan du göra med AI STARPOWERFRAGMENT

Genom att äga AI STARPOWERFRAGMENT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

As artificial intelligence reshapes the global economic order, AISPF has made a strong debut as a revolutionary encrypted asset. It is not only a string of digital codes, but also a key to the value of the smart economy era. It redefines the value boundaries of digital assets with a limited total amount and unlimited technological potential.

AI STARPOWERFRAGMENT Resurs

För en mer djupgående förståelse av AI STARPOWERFRAGMENT kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell AI STARPOWERFRAGMENT webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AI STARPOWERFRAGMENT

Hur mycket kommer 1 AI STARPOWERFRAGMENT att vara värd år 2030?
Om AI STARPOWERFRAGMENT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AI STARPOWERFRAGMENT-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:53 (UTC+8)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om AI STARPOWERFRAGMENT

AISPF USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på AISPF med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av AISPF med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se AI STARPOWERFRAGMENT-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
AISPF/USDT
$2.205
$2.205$2.205
-3.11%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2991
$0.2991$0.2991

+49.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2198
$0.2198$0.2198

+339.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017032
$0.000017032$0.000017032

+240.64%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019894
$0.0019894$0.0019894

+184.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003243
$0.00003243$0.00003243

+64.61%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001903
$0.000000001903$0.000000001903

+71.28%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för AISPF-till-USD

Belopp

AISPF
AISPF
USD
USD

1 AISPF = 2.205 USD