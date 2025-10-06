AIHI Pris idag

Livepriset för AIHI (AIHI) idag är $ 0.0013, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIHI till USD är$ 0.0013 per AIHI.

AIHI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AIHI. Under de senaste 24 timmarna handlades AIHI mellan $ 0.001 (lägsta) och $ 0.0015 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIHI med 0.00% under den senaste timmen och +18.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 19.65K.

AIHI (AIHI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Marknadsvärde efter full utspädning $ 569.40K$ 569.40K $ 569.40K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 438,000,000 438,000,000 438,000,000 Offentlig blockkedja AIHI

