AIHub (AIH) Tokenomics

AIHub (AIH) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AIHub(AIH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:40:16 (UTC+8)
USD

AIHub (AIH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AIHub(AIH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 17.21M
$ 17.21M$ 17.21M
Totalt utbud:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.54B
$ 1.54B$ 1.54B
Högsta någonsin:
$ 1,949.9995
$ 1,949.9995$ 1,949.9995
Lägsta någonsin:
$ 12.40025526574471
$ 12.40025526574471$ 12.40025526574471
Aktuellt pris:
$ 15.3628
$ 15.3628$ 15.3628

AIHub (AIH) Information

AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.

Officiell webbplats:
https://aihub.world/index
Whitepaper:
https://aihub.world/docs/white_paper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f

AIHub (AIH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AIHub (AIH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AIH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AIH-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AIH:s tokenomics, utforska AIH-tokens pris i realtid!

Hur man köper AIH

Är du intresserad av att lägga till AIHub(AIH) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa AIH, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

AIHub (AIH) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för AIH hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för AIH

Vill du veta vart AIH kan vara på väg? På AIH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn