Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AIDOGE(AIDOGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

AIDOGE är en deflationär token. Den kommer att användas av AIDOGE-ekosystemets applikationer. Den totala tillgången är 210 biljoner tokens. AIDOGE tillhör alla i Arbitrum-communityn och är också en nödvändig nyckel för att låsa upp de framtida kapitlen i AIDOGE-historien.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många AIDOGE-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet AIDOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i AIDOGE (AIDOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

AIDOGE (AIDOGE) Prishistorik Att analysera prishistoriken för AIDOGE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för AIDOGE nu!