Casper AI (AIAGENT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Casper AI(AIAGENT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:31:49 (UTC+8)
Casper AI (AIAGENT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Casper AI(AIAGENT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Högsta någonsin:
$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198
Lägsta någonsin:
$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041
Aktuellt pris:
$ 0.0009021
$ 0.0009021$ 0.0009021

Casper AI (AIAGENT) Information

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Officiell webbplats:
www.csprai.com
Whitepaper:
https://docs.csprai.com
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d

Casper AI (AIAGENT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Casper AI (AIAGENT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AIAGENT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AIAGENT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AIAGENT:s tokenomics, utforska AIAGENT-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn