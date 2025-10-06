Livepriset för Adobe idag är 324.32 USD.ADBEON börsvärdet är 892,907.9822241984 USD. Följ prisuppdateringar för ADBEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Adobe idag är 324.32 USD.ADBEON börsvärdet är 892,907.9822241984 USD. Följ prisuppdateringar för ADBEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Adobe (ADBEON) idag är $ 324.32, med en förändring på 0.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADBEON till USD är$ 324.32 per ADBEON.
Adobe rankas för närvarande nr.2185 enligt marknadsvärde på $ 892.91K, med ett cirkulerande utbud på 2.75K ADBEON. Under de senaste 24 timmarna handlades ADBEON mellan $ 317.54 (lägsta) och $ 342.19 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 371.1141984128537, medan det lägsta priset någonsin var $ 318.17256046762486.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ADBEON med -1.18% under den senaste timmen och -5.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.71K.
Adobe (ADBEON) Marknadsinformation
No.2185
$ 892.91K
$ 892.91K$ 892.91K
$ 80.71K
$ 80.71K$ 80.71K
$ 892.91K
$ 892.91K$ 892.91K
2.75K
2.75K 2.75K
2,753.16965412
2,753.16965412 2,753.16965412
ETH
Det aktuella börsvärdet för Adobe är $ 892.91K, med en 24h-handelsvolym på $ 80.71K. Det cirkulerande utbudet av ADBEON är 2.75K, med ett totalt utbud på 2753.16965412. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 892.91K.
Adobe Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 317.54
$ 317.54$ 317.54
lägsta under 24-timmar
$ 342.19
$ 342.19$ 342.19
högsta under 24-timmar
$ 317.54
$ 317.54$ 317.54
$ 342.19
$ 342.19$ 342.19
$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537
$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486
-1.18%
+0.20%
-5.06%
-5.06%
Adobe (ADBEON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Adobe idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.6471
+0.20%
30 dagar
$ -23.3
-6.71%
60 dagar
$ +24.32
+8.10%
90 dagar
$ +24.32
+8.10%
Adobe Prisförändring idag
Idag registrerade ADBEON en förändring med $ +0.6471 (+0.20%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Adobe 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -23.3 (-6.71%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Adobe 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ADBEON med $ +24.32(+8.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Adobe 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +24.32 (+8.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Adobe (ADBEON)?
AI-drivna insikter som analyserar Adobe senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Adobes priser?
Adobe (ADBE) stock prices are influenced by several key factors:
Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and subscription metrics for Creative Cloud and Document Cloud services directly impact stock valuation.
Market Competition: Competition from rivals like Canva, Microsoft, and other design software companies affects investor sentiment.
Subscription Growth: Adobe's shift to subscription-based revenue model makes customer acquisition and retention rates critical price drivers.
Economic Conditions: Broader market trends, interest rates, and economic outlook influence tech stock valuations including Adobe.
Product Innovation: New product launches, AI integration, and technological advancements can boost investor confidence and stock prices.
Guidance and Forecasts: Management's forward-looking statements and revenue projections significantly impact stock movement.
Note: There appears to be confusion in your question - ADBEON isn't a recognized cryptocurrency ticker. Adobe trades as ADBE on NASDAQ as a traditional stock, not a cryptocurrency.
Varför vill folk veta Adobes pris idag?
People want to know Adobe (ADBEON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time price data helps investors evaluate volatility, compare against other assets, and determine optimal entry/exit points for maximizing returns.
Prisförutsägelse för Adobe
Adobe (ADBEON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ADBEON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Adobe (ADBEON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Adobe potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Adobe kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ADBEON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Adobe Price Prediction.
Om Adobe
ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.
ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.
Hur man köper och investerar Adobe
Är du redo att komma igång med Adobe? Att köpa ADBEON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Adobe. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Adobe (ADBEON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.75K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Adobe krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Adobe
Genom att äga Adobe kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Adobe (ADBEON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Adobe Resurs
För en mer djupgående förståelse av Adobe kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Adobe skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Adobe-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Adobe idag?
Priset för Adobe är idag $ 324.32. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Adobe fortfarande en bra investering?
Adobe förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ADBEON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Adobe?
Adobe till ett värde av $ 80.71K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Adobe?
Livepriset för ADBEON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Adobe i den valuta du föredrar, besök ADBEON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Adobe?
Priset på ADBEON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,389.5
+0.66%
ETH
3,408.31
+0.93%
SOL
157.97
+0.82%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
602.79
+17.58%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ADBEON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ADBEON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Adobes kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Adobe-priset att stiga i år?
Adobe priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Adobe (ADBEON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:03 (UTC+8)
Adobe (ADBEON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.