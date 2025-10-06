Adobe Pris idag

Livepriset för Adobe (ADBEON) idag är $ 324.32, med en förändring på 0.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADBEON till USD är$ 324.32 per ADBEON.

Adobe rankas för närvarande nr.2185 enligt marknadsvärde på $ 892.91K, med ett cirkulerande utbud på 2.75K ADBEON. Under de senaste 24 timmarna handlades ADBEON mellan $ 317.54 (lägsta) och $ 342.19 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 371.1141984128537, medan det lägsta priset någonsin var $ 318.17256046762486.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ADBEON med -1.18% under den senaste timmen och -5.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.71K.

Adobe (ADBEON) Marknadsinformation

Rank No.2185 Marknadsvärde $ 892.91K$ 892.91K $ 892.91K Volym (24H) $ 80.71K$ 80.71K $ 80.71K Marknadsvärde efter full utspädning $ 892.91K$ 892.91K $ 892.91K Cirkulationsutbud 2.75K 2.75K 2.75K Totalt utbud 2,753.16965412 2,753.16965412 2,753.16965412 Offentlig blockkedja ETH

