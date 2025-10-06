Accenture Pris idag

Livepriset för Accenture (ACNON) idag är $ 248.55, med en förändring på 2.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ACNON till USD är$ 248.55 per ACNON.

Accenture rankas för närvarande nr.1998 enligt marknadsvärde på $ 1.32M, med ett cirkulerande utbud på 5.32K ACNON. Under de senaste 24 timmarna handlades ACNON mellan $ 246.95 (lägsta) och $ 257.88 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 258.3135196333471, medan det lägsta priset någonsin var $ 229.27778200768591.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ACNON med -0.02% under den senaste timmen och -1.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.13K.

Accenture (ACNON) Marknadsinformation

Rank No.1998 Marknadsvärde $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volym (24H) $ 58.13K$ 58.13K $ 58.13K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Cirkulationsutbud 5.32K 5.32K 5.32K Totalt utbud 5,324.47150592 5,324.47150592 5,324.47150592 Offentlig blockkedja ETH

