Airbnb Pris idag

Livepriset för Airbnb (ABNBON) idag är $ 122.18, med en förändring på 0.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ABNBON till USD är$ 122.18 per ABNBON.

Airbnb rankas för närvarande nr.2091 enligt marknadsvärde på $ 1.08M, med ett cirkulerande utbud på 8.81K ABNBON. Under de senaste 24 timmarna handlades ABNBON mellan $ 119.83 (lägsta) och $ 126.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 130.8760170750456, medan det lägsta priset någonsin var $ 116.3795118425523.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ABNBON med -0.01% under den senaste timmen och -2.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.43K.

Airbnb (ABNBON) Marknadsinformation

Rank No.2091 Marknadsvärde $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volym (24H) $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cirkulationsutbud 8.81K 8.81K 8.81K Totalt utbud 8,812.05903428 8,812.05903428 8,812.05903428 Offentlig blockkedja ETH

