Livepriset för Airbnb idag är 122.18 USD.ABNBON börsvärdet är 1,076,657.3728083304 USD. Följ prisuppdateringar för ABNBON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$122.18
Airbnb (ABNBON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:01:40 (UTC+8)

Airbnb Pris idag

Livepriset för Airbnb (ABNBON) idag är $ 122.18, med en förändring på 0.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ABNBON till USD är$ 122.18 per ABNBON.

Airbnb rankas för närvarande nr.2091 enligt marknadsvärde på $ 1.08M, med ett cirkulerande utbud på 8.81K ABNBON. Under de senaste 24 timmarna handlades ABNBON mellan $ 119.83 (lägsta) och $ 126.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 130.8760170750456, medan det lägsta priset någonsin var $ 116.3795118425523.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ABNBON med -0.01% under den senaste timmen och -2.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.43K.

Airbnb (ABNBON) Marknadsinformation

No.2091

$ 1.08M
$ 58.43K
$ 1.08M
8.81K
8,812.05903428
ETH

Det aktuella börsvärdet för Airbnb är $ 1.08M, med en 24h-handelsvolym på $ 58.43K. Det cirkulerande utbudet av ABNBON är 8.81K, med ett totalt utbud på 8812.05903428. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.08M.

Airbnb Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 119.83
lägsta under 24-timmar
$ 126.68
högsta under 24-timmar

$ 119.83
$ 126.68
$ 130.8760170750456
$ 116.3795118425523
-0.01%

+0.18%

-2.87%

-2.87%

Airbnb (ABNBON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Airbnb idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.2195+0.18%
30 dagar$ +1.79+1.48%
60 dagar$ -2.05-1.66%
90 dagar$ +22.18+22.18%
Airbnb Prisförändring idag

Idag registrerade ABNBON en förändring med $ +0.2195 (+0.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Airbnb 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +1.79 (+1.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Airbnb 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ABNBON med $ -2.05(-1.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Airbnb 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +22.18 (+22.18%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Airbnb (ABNBON)?

Kolla in sidan Airbnb Prishistorik nu.

AI-analys för Airbnb

AI-drivna insikter som analyserar Airbnb senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Airbnbs priser?

I notice there's a discrepancy in your question. You asked about cryptocurrency content but then inquired about Airbnb (ABNB) stock prices, not a cryptocurrency.

For Airbnb stock prices, key factors include:
- Booking demand and travel trends
- Revenue growth and profitability
- Regulatory changes affecting short-term rentals
- Competition from hotels and other platforms
- Economic conditions impacting travel spending
- Seasonal tourism patterns
- Company guidance and earnings results
- Market sentiment toward tech/travel stocks

Varför vill folk veta Airbnbs pris idag?

People want to know Airbnb (ABNB) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Real-time pricing helps assess company performance, compare with competitors, evaluate market trends, and make informed buy/sell decisions based on current valuation.

Prisförutsägelse för Airbnb

Airbnb (ABNBON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ABNBON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Airbnb (ABNBON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Airbnb potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Airbnb kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ABNBON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Airbnb Price Prediction.

Om Airbnb

ABNBON is a digital asset that operates on a blockchain platform. Its primary role is to facilitate transactions within its network, acting as a medium of exchange between participants. ABNBON utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of the network. The asset's issuance model is designed to maintain a steady supply, avoiding drastic fluctuations that could impact its usability. Typical uses for ABNBON include payments for services within its ecosystem, peer-to-peer transactions, and as a store of value. Its design and functionality make it a key component in the broader digital asset landscape.

Hur man köper och investerar Airbnb

Är du redo att komma igång med Airbnb? Att köpa ABNBON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Airbnb. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Airbnb (ABNBON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 8.81K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Airbnb krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Airbnb (ABNBON) Guide

Vad kan du göra med Airbnb

Genom att äga Airbnb kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Airbnb (ABNBON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Airbnb (ABNBON)

Airbnb Resurs

För en mer djupgående förståelse av Airbnb kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Airbnb webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Airbnb

Hur mycket kommer 1 Airbnb att vara värd år 2030?
Om Airbnb skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Airbnb-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:01:40 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Airbnb

ABNBON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ABNBON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ABNBON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Airbnb (ABNBON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Airbnb-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ABNBON/USDT
$122.18
$122.18$122.18
+0.11%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2991
$0.1940
$0.000017380
$0.0019860
$0.00003305
$0.000000001920
