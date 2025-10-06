Apple Pris idag

Livepriset för Apple (AAPLON) idag är $ 266.72, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AAPLON till USD är$ 266.72 per AAPLON.

Apple rankas för närvarande nr.1649 enligt marknadsvärde på $ 2.78M, med ett cirkulerande utbud på 10.44K AAPLON. Under de senaste 24 timmarna handlades AAPLON mellan $ 266.6 (lägsta) och $ 280.69 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 284.4314753094952, medan det lägsta priset någonsin var $ 226.40537622338067.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AAPLON med -0.33% under den senaste timmen och -1.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.36K.

Apple (AAPLON) Marknadsinformation

Rank No.1649 Marknadsvärde $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volym (24H) $ 62.36K$ 62.36K $ 62.36K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Cirkulationsutbud 10.44K 10.44K 10.44K Totalt utbud 10,438.12839812 10,438.12839812 10,438.12839812 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Apple är $ 2.78M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.36K. Det cirkulerande utbudet av AAPLON är 10.44K, med ett totalt utbud på 10438.12839812. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.78M.