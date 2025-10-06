BörsDEX+
Livepriset för Apple idag är 266.72 USD.AAPLON börsvärdet är 2,784,057.6063465664 USD. Följ prisuppdateringar för AAPLON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$266.72
Apple (AAPLON) Live Pris Diagram
Apple Pris idag

Livepriset för Apple (AAPLON) idag är $ 266.72, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AAPLON till USD är$ 266.72 per AAPLON.

Apple rankas för närvarande nr.1649 enligt marknadsvärde på $ 2.78M, med ett cirkulerande utbud på 10.44K AAPLON. Under de senaste 24 timmarna handlades AAPLON mellan $ 266.6 (lägsta) och $ 280.69 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 284.4314753094952, medan det lägsta priset någonsin var $ 226.40537622338067.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AAPLON med -0.33% under den senaste timmen och -1.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.36K.

Apple (AAPLON) Marknadsinformation

No.1649

$ 2.78M
$ 2.78M

$ 62.36K
$ 62.36K

$ 2.78M
$ 2.78M

10.44K
10.44K

10,438.12839812
10,438.12839812

ETH

Det aktuella börsvärdet för Apple är $ 2.78M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.36K. Det cirkulerande utbudet av AAPLON är 10.44K, med ett totalt utbud på 10438.12839812. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.78M.

Apple Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 266.6
$ 266.6
lägsta under 24-timmar
$ 280.69
$ 280.69
högsta under 24-timmar

$ 266.6
$ 266.6

$ 280.69
$ 280.69

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067

-0.33%

-0.24%

-1.42%

-1.42%

Apple (AAPLON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Apple idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.6417-0.24%
30 dagar$ +12.26+4.81%
60 dagar$ +32.55+13.90%
90 dagar$ +86.72+48.17%
Apple Prisförändring idag

Idag registrerade AAPLON en förändring med $ -0.6417 (-0.24%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Apple 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +12.26 (+4.81%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Apple 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AAPLON med $ +32.55(+13.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Apple 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +86.72 (+48.17%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Apple (AAPLON)?

Kolla in sidan Apple Prishistorik nu.

AI-analys för Apple

AI-drivna insikter som analyserar Apple senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Apples priser?

AAPLON appears to be a cryptocurrency token, not Apple Inc. stock. Cryptocurrency prices are typically influenced by:

Market sentiment and investor confidence
Trading volume and liquidity
Supply and demand dynamics
Regulatory news and compliance issues
Technology updates and roadmap progress
Partnership announcements
Overall crypto market trends
Social media buzz and community engagement

However, specific information about AAPLON's price drivers would require researching this particular token's fundamentals, use case, and market positioning.

Varför vill folk veta Apples pris idag?

People want to know Apple (AAPL) stock price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing economic indicators. Real-time pricing helps investors respond to news, earnings reports, and market volatility that could impact their financial positions.

Prisförutsägelse för Apple

Apple (AAPLON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AAPLON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Apple (AAPLON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Apple potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Apple kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AAPLON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Apple Price Prediction.

Om Apple

AAPLON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and exchanges on a decentralized platform, providing users with a secure and efficient means of conducting digital trades. The primary role of AAPLON is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact and interact within the digital ecosystem. It employs a consensus mechanism for transaction verification, ensuring the integrity and security of the system. The supply and issuance model of AAPLON is based on predefined algorithms, which are designed to maintain the stability and sustainability of the asset. This crypto asset is typically used in various digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and digital asset trading.

Hur man köper och investerar Apple

Är du redo att komma igång med Apple? Att köpa AAPLON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Apple. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Apple (AAPLON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 10.44K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Apple krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Apple (AAPLON) Guide

Vad kan du göra med Apple

Genom att äga Apple kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Apple (AAPLON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Vad är Apple (AAPLON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Apple Resurs

För en mer djupgående förståelse av Apple kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Apple webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Apple

Hur mycket kommer 1 Apple att vara värd år 2030?
Om Apple skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Apple-priser och förväntad avkastning.
Apple (AAPLON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$266.72
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2932

$0.2050

$0.0020000

$0.000012472

$0.00003266

$0.000000001805

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

