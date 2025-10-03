Utforska 888(888) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 888-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska 888(888) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 888-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 856.84K $ 856.84K $ 856.84K Totalt utbud: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Cirkulerande utbud $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 856.84K $ 856.84K $ 856.84K Högsta någonsin: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Lägsta någonsin: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Aktuellt pris: $ 0.00964322 $ 0.00964322 $ 0.00964322 Läs mer om priset på 888(888) Köp 888 nu! 888 (888) Information 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Officiell webbplats: https://888.meme/ 888 (888) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i 888 (888) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet 888-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många 888-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår 888:s tokenomics, utforska 888-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för 888 Vill du veta vart 888 kan vara på väg? På 888 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se 888-tokens prisförutsägelse nu! 