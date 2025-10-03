4EVERLAND (4EVER) Tokenomics

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om 4EVERLAND(4EVER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-03
4EVERLAND (4EVER) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för 4EVERLAND(4EVER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.45M
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.81B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 19.04M
Högsta någonsin:
$ 0.01
Lägsta någonsin:
$ 0.001000731990503339
Aktuellt pris:
$ 0.001904
4EVERLAND (4EVER) Information

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Officiell webbplats:
https://www.4everland.org
Whitepaper:
https://docs.4everland.org/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i 4EVERLAND (4EVER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet 4EVER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många 4EVER-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår 4EVER:s tokenomics, utforska 4EVER-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

