Livepriset för 401jK idag är 0.00924519 USD.401JK börsvärdet är 9,239,107 USD. Följ prisuppdateringar för 401JK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om 401JK

401JK prisinformation

Vad är 401JK

401JK officiell webbplats

401JK tokenomics

401JK Prisförutsägelse

401jK Logotyp

401jK Pris (401JK)

Onoterad

1 401JK-till-USD pris i realtid:

$0.00924519
-9.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
401jK (401JK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:00:30 (UTC+8)

401jK Pris idag

Livepriset för 401jK (401JK) idag är $ 0.00924519, med en förändring på 9.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 401JK till USD är$ 0.00924519 per 401JK.

401jK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,239,107, med ett cirkulerande utbud på 999.34M 401JK. Under de senaste 24 timmarna handlades 401JK mellan $ 0.00847494 (lägsta) och $ 0.01080957 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01195204, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007399.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 401JK med +0.34% under den senaste timmen och +61.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

401jK (401JK) Marknadsinformation

$ 9.24M
--
$ 9.24M
999.34M
999,343,161.99036
Det aktuella börsvärdet för 401jK är $ 9.24M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av 401JK är 999.34M, med ett totalt utbud på 999343161.99036. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.24M.

401jK Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00847494
lägsta under 24-timmar
$ 0.01080957
högsta under 24-timmar

$ 0.00847494
$ 0.01080957
$ 0.01195204
$ 0.00007399
+0.34%

-9.51%

+61.71%

+61.71%

401jK (401JK) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på 401jK till USD $ -0.000972243662746232.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på 401jK till USD $ +0.0156154125.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på 401jK till USD $ +0.5953832429.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på 401jK till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000972243662746232-9.51%
30 dagar$ +0.0156154125+168.90%
60 dagar$ +0.5953832429+6,439.92%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för 401jK

401jK (401JK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 401JK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
401jK (401JK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på 401jK potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

401jK (401JK) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om 401jK

Hur mycket kommer 1 401jK att vara värd år 2030?
Om 401jK skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella 401jK-priser och förväntad avkastning.
401jK (401JK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

