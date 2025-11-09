401jK Pris idag

Livepriset för 401jK (401JK) idag är $ 0.00924519, med en förändring på 9.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 401JK till USD är$ 0.00924519 per 401JK.

401jK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,239,107, med ett cirkulerande utbud på 999.34M 401JK. Under de senaste 24 timmarna handlades 401JK mellan $ 0.00847494 (lägsta) och $ 0.01080957 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01195204, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007399.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 401JK med +0.34% under den senaste timmen och +61.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

401jK (401JK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Cirkulationsutbud 999.34M 999.34M 999.34M Totalt utbud 999,343,161.99036 999,343,161.99036 999,343,161.99036

