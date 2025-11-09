3000 Pris idag

Livepriset för 3000 (3000) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 3000 till USD är-- per 3000.

3000 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,587.32, med ett cirkulerande utbud på 10.00B 3000. Under de senaste 24 timmarna handlades 3000 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 3000 med -- under den senaste timmen och -11.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

3000 (3000) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för 3000 är $ 9.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av 3000 är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.59K.