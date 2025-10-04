23 Turtles (AI23T) Tokenomics
Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T
23 Turtles (AI23T) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i 23 Turtles (AI23T) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AI23T-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AI23T-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för AI23T
Vill du veta vart AI23T kan vara på väg? På AI23T sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
