200Million (200M) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om 200Million(200M), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-27 03:06:53 (UTC+8)
200Million (200M) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för 200Million(200M), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 88.00K
$ 88.00K$ 88.00K
Högsta någonsin:
$ 0.013294
$ 0.013294$ 0.013294
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
$ 0.000088
$ 0.000088$ 0.000088

200Million (200M) Information

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

Officiell webbplats:
https://200mbonk.com/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/4ujx7weoPYqFyHkk3px1QWM3HSfG6oBxbyfBY4HHbonk

200Million (200M) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i 200Million (200M) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet 200M-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många 200M-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår 200M:s tokenomics, utforska 200M-tokens pris i realtid!

Hur man köper 200M

Är du intresserad av att lägga till 200Million(200M) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa 200M, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

200Million (200M) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för 200M hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för 200M

Vill du veta vart 200M kan vara på väg? På 200M sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

