Blue Chip Blitz
Livepriset för 200Million idag är 0.000631 USD.200M börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 200M till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om 200M

200M prisinformation

Vad är 200M

200M officiell webbplats

200M tokenomics

200M Prisförutsägelse

200M historik

200M Köpguide

200M-till-fiat valutaomvandlare

200M spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

200Million Logotyp

200Million-kurs(200M)

1 200M-till-USD pris i realtid:

$0.000631
+8.23%1D
USD
200Million (200M) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:30:40 (UTC+8)

200Million Pris idag

Livepriset för 200Million (200M) idag är $ 0.000631, med en förändring på 8.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 200M till USD är$ 0.000631 per 200M.

200Million rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 200M. Under de senaste 24 timmarna handlades 200M mellan $ 0.000331 (lägsta) och $ 0.00189 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 200M med +0.47% under den senaste timmen och -85.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 9.07K.

200Million (200M) Marknadsinformation

$ 9.07K
$ 631.00K
1,000,000,000
SOL

Det aktuella börsvärdet för 200Million är --, med en 24h-handelsvolym på $ 9.07K. Det cirkulerande utbudet av 200M är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 631.00K.

200Million Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000331
lägsta under 24-timmar
$ 0.00189
högsta under 24-timmar

$ 0.000331
$ 0.00189
+0.47%

+8.23%

-85.64%

-85.64%

200Million (200M) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för 200Million idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00004798+8.23%
30 dagar$ -0.005577-89.84%
60 dagar$ -0.004369-87.38%
90 dagar$ -0.004369-87.38%
200Million Prisförändring idag

Idag registrerade 200M en förändring med $ +0.00004798 (+8.23%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

200Million 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.005577 (-89.84%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

200Million 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 200M med $ -0.004369(-87.38%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

200Million 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.004369 (-87.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för 200Million (200M)?

Kolla in sidan 200Million Prishistorik nu.

AI-analys för 200Million

AI-drivna insikter som analyserar 200Million senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar 200Millions priser?

Several key factors influence 200Million (200M) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and market demand drive price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, community support, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Development Progress: Team updates, roadmap milestones, and technical improvements impact investor interest.

External Factors: Regulatory news, Bitcoin correlation, and broader economic conditions influence all crypto prices.

Varför vill folk veta 200Millions pris idag?

People want to know 200Million token price today because they are investors or potential buyers tracking their investment value. Real-time price data helps them make informed trading decisions, assess portfolio performance, monitor market trends, and determine optimal buy/sell timing. Price transparency is crucial for cryptocurrency investment strategies.

Prisförutsägelse för 200Million

200Million (200M) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 200M $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
200Million (200M) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på 200Million potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som 200Million kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 200M prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på 200Million Price Prediction.

Om 200Million

200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.

Hur man köper och investerar 200Million

Är du redo att komma igång med 200Million? Att köpa 200M går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper 200Million. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din 200Million (200M) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och 200Million krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper 200Million (200M) Guide

Vad kan du göra med 200Million

Genom att äga 200Million kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa 200Million (200M) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million Resurs

För en mer djupgående förståelse av 200Million kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell 200Million webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om 200Million

Hur mycket kommer 1 200Million att vara värd år 2030?
Om 200Million skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella 200Million-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:30:40 (UTC+8)

200Million (200M) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

