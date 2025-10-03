R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om R0AR TOKEN(1R0R), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:29:38 (UTC+8)
R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för R0AR TOKEN(1R0R), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
--
Totalt utbud:
$ 1.00T
$ 1.00T
Cirkulerande utbud
--
--
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 136.00M
$ 136.00M
Högsta någonsin:
$ 0.04521
$ 0.04521
Lägsta någonsin:
$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991
Aktuellt pris:
$ 0.0136
$ 0.0136

R0AR TOKEN (1R0R) Information

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Officiell webbplats:
https://r0ar.io/
Whitepaper:
https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i R0AR TOKEN (1R0R) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet 1R0R-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många 1R0R-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår 1R0R:s tokenomics, utforska 1R0R-tokens pris i realtid!

Hur man köper 1R0R

Är du intresserad av att lägga till R0AR TOKEN(1R0R) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa 1R0R, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

R0AR TOKEN (1R0R) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för 1R0R hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för 1R0R

Vill du veta vart 1R0R kan vara på väg? På 1R0R sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

