R0AR TOKEN (1R0R) priset i realtid är $ 0.01271. Under de senaste 24 timmarna har 1R0R handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.01264 och en högsta nivå på $ 0.01319, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. 1R0Rs högsta pris genom tiderna är $ 0.05359728874422925, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.003689277531738991.
När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har 1R0R förändrats med +0.07% under den senaste timmen, -1.61% under 24 timmar och -26.83% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.
Det aktuella börsvärdet för R0AR TOKEN är --, med en 24h-handelsvolym på $ 10.48K. Det cirkulerande utbudet av 1R0R är --, med ett totalt utbud på 1000000000010. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.10M.
Spåra prisändringar för R0AR TOKEN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0002091
|-1.61%
|30 dagar
|$ -0.02228
|-63.68%
|60 dagar
|$ -0.00793
|-38.43%
|90 dagar
|$ -0.00789
|-38.31%
Idag registrerade 1R0R en förändring med $ -0.0002091 (-1.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02228 (-63.68%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 1R0R med $ -0.00793(-38.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00789 (-38.31%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina R0AR TOKEN investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.
Dessutom kan du:
- Kontrollera 1R0R tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om R0AR TOKEN på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.
Våra omfattande resurser är utformade för att göra din R0AR TOKEN köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.
Förståelsen för R0AR TOKEN(1R0R):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om 1R0R-tokens omfattande tokenomiknu!
Letar du efter hur man köper R0AR TOKEN? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa R0AR TOKEN på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.
För en mer djupgående förståelse av R0AR TOKEN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.
