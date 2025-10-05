Livepriset för R0AR TOKEN idag är 0.01271 USD. Följ kursuppdateringar för 1R0R-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska 1R0R prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för R0AR TOKEN idag är 0.01271 USD. Följ kursuppdateringar för 1R0R-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska 1R0R prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

R0AR TOKEN-kurs(1R0R)

$0.0127
$0.0127$0.0127
-1.62%1D
R0AR TOKEN (1R0R) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:31:31 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264
lägsta under 24-timmar
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
högsta under 24-timmar

$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

+0.07%

-1.61%

-26.83%

-26.83%

R0AR TOKEN (1R0R) priset i realtid är $ 0.01271. Under de senaste 24 timmarna har 1R0R handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.01264 och en högsta nivå på $ 0.01319, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. 1R0Rs högsta pris genom tiderna är $ 0.05359728874422925, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.003689277531738991.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har 1R0R förändrats med +0.07% under den senaste timmen, -1.61% under 24 timmar och -26.83% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Marknadsinformation

$ 10.48K
$ 10.48K$ 10.48K

$ 127.10M
$ 127.10M$ 127.10M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Det aktuella börsvärdet för R0AR TOKEN är --, med en 24h-handelsvolym på $ 10.48K. Det cirkulerande utbudet av 1R0R är --, med ett totalt utbud på 1000000000010. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.10M.

R0AR TOKEN (1R0R) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för R0AR TOKEN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0002091-1.61%
30 dagar$ -0.02228-63.68%
60 dagar$ -0.00793-38.43%
90 dagar$ -0.00789-38.31%
R0AR TOKEN Prisförändring idag

Idag registrerade 1R0R en förändring med $ -0.0002091 (-1.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

R0AR TOKEN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02228 (-63.68%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

R0AR TOKEN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 1R0R med $ -0.00793(-38.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

R0AR TOKEN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00789 (-38.31%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för R0AR TOKEN (1R0R)?

Kolla in sidan R0AR TOKEN Prishistorik nu.

Vad är R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina R0AR TOKEN investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera 1R0R tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om R0AR TOKEN på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din R0AR TOKEN köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

R0AR TOKEN Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer R0AR TOKEN (1R0R) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina R0AR TOKEN (1R0R) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för R0AR TOKEN.

Kontrollera R0AR TOKEN prisprognosen nu!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

Förståelsen för R0AR TOKEN(1R0R):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om 1R0R-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper R0AR TOKEN (1R0R)

Letar du efter hur man köper R0AR TOKEN? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa R0AR TOKEN på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

1R0R till lokala valutor

1 R0AR TOKEN(1R0R) till VND
334.46365
1 R0AR TOKEN(1R0R) till AUD
A$0.0191921
1 R0AR TOKEN(1R0R) till GBP
0.0094054
1 R0AR TOKEN(1R0R) till EUR
0.0108035
1 R0AR TOKEN(1R0R) till USD
$0.01271
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MYR
RM0.053382
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TRY
0.5298799
1 R0AR TOKEN(1R0R) till JPY
¥1.89379
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ARS
ARS$18.1571247
1 R0AR TOKEN(1R0R) till RUB
1.0476853
1 R0AR TOKEN(1R0R) till INR
1.1277583
1 R0AR TOKEN(1R0R) till IDR
Rp211.8332486
1 R0AR TOKEN(1R0R) till KRW
17.9013995
1 R0AR TOKEN(1R0R) till PHP
0.7361632
1 R0AR TOKEN(1R0R) till EGP
￡E.0.6081735
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BRL
R$0.0677443
1 R0AR TOKEN(1R0R) till CAD
C$0.0176669
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BDT
1.5461715
1 R0AR TOKEN(1R0R) till NGN
18.6636182
1 R0AR TOKEN(1R0R) till COP
$49.4552455
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ZAR
R.0.2191204
1 R0AR TOKEN(1R0R) till UAH
0.5241604
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TZS
T.Sh.31.22847
1 R0AR TOKEN(1R0R) till VES
Bs2.35135
1 R0AR TOKEN(1R0R) till CLP
$12.22702
1 R0AR TOKEN(1R0R) till PKR
Rs3.5954048
1 R0AR TOKEN(1R0R) till KZT
6.9566914
1 R0AR TOKEN(1R0R) till THB
฿0.4124395
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TWD
NT$0.386384
1 R0AR TOKEN(1R0R) till AED
د.إ0.0466457
1 R0AR TOKEN(1R0R) till CHF
Fr0.0100409
1 R0AR TOKEN(1R0R) till HKD
HK$0.0988838
1 R0AR TOKEN(1R0R) till AMD
֏4.8697094
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MAD
.د.م0.115661
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MXN
$0.2339911
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SAR
ريال0.0475354
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ETB
Br1.8377389
1 R0AR TOKEN(1R0R) till KES
KSh1.6422591
1 R0AR TOKEN(1R0R) till JOD
د.أ0.00901139
1 R0AR TOKEN(1R0R) till PLN
0.0461373
1 R0AR TOKEN(1R0R) till RON
лв0.0550343
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SEK
kr0.1193469
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BGN
лв0.0210986
1 R0AR TOKEN(1R0R) till HUF
Ft4.2127295
1 R0AR TOKEN(1R0R) till CZK
0.263097
1 R0AR TOKEN(1R0R) till KWD
د.ك0.00388926
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ILS
0.041943
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BOB
Bs0.087699
1 R0AR TOKEN(1R0R) till AZN
0.021607
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TJS
SM0.1183301
1 R0AR TOKEN(1R0R) till GEL
0.0345712
1 R0AR TOKEN(1R0R) till AOA
Kz11.6285061
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BHD
.د.ب0.00477896
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BMD
$0.01271
1 R0AR TOKEN(1R0R) till DKK
kr0.0809627
1 R0AR TOKEN(1R0R) till HNL
L0.3333833
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MUR
0.575763
1 R0AR TOKEN(1R0R) till NAD
$0.2188662
1 R0AR TOKEN(1R0R) till NOK
kr0.1265916
1 R0AR TOKEN(1R0R) till NZD
$0.0217341
1 R0AR TOKEN(1R0R) till PAB
B/.0.01271
1 R0AR TOKEN(1R0R) till PGK
K0.0537633
1 R0AR TOKEN(1R0R) till QAR
ر.ق0.0462644
1 R0AR TOKEN(1R0R) till RSD
дин.1.2685851
1 R0AR TOKEN(1R0R) till UZS
soʻm153.1324949
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ALL
L1.0475582
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ANG
ƒ0.0227509
1 R0AR TOKEN(1R0R) till AWG
ƒ0.022878
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BBD
$0.02542
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BAM
KM0.0210986
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BIF
Fr37.38011
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BND
$0.0162688
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BSD
$0.01271
1 R0AR TOKEN(1R0R) till JMD
$2.0407176
1 R0AR TOKEN(1R0R) till KHR
51.0441226
1 R0AR TOKEN(1R0R) till KMF
Fr5.32549
1 R0AR TOKEN(1R0R) till LAK
276.3043423
1 R0AR TOKEN(1R0R) till LKR
Rs3.8432498
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MDL
L0.2125112
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MGA
Ar56.7409988
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MOP
P0.1018071
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MVR
0.194463
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MWK
MK22.027701
1 R0AR TOKEN(1R0R) till MZN
MT0.812169
1 R0AR TOKEN(1R0R) till NPR
Rs1.806091
1 R0AR TOKEN(1R0R) till PYG
89.50382
1 R0AR TOKEN(1R0R) till RWF
Fr18.41679
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SBD
$0.1046033
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SCR
0.1858202
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SRD
$0.484251
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SVC
$0.1110854
1 R0AR TOKEN(1R0R) till SZL
L0.2188662
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TMT
m0.044485
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TND
د.ت0.03688442
1 R0AR TOKEN(1R0R) till TTD
$0.0860467
1 R0AR TOKEN(1R0R) till UGX
Sh43.9766
1 R0AR TOKEN(1R0R) till XAF
Fr7.1176
1 R0AR TOKEN(1R0R) till XCD
$0.034317
1 R0AR TOKEN(1R0R) till XOF
Fr7.1176
1 R0AR TOKEN(1R0R) till XPF
Fr1.28371
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BWP
P0.1687888
1 R0AR TOKEN(1R0R) till BZD
$0.0255471
1 R0AR TOKEN(1R0R) till CVE
$1.1944858
1 R0AR TOKEN(1R0R) till DJF
Fr2.26238
1 R0AR TOKEN(1R0R) till DOP
$0.794375
1 R0AR TOKEN(1R0R) till DZD
د.ج1.6456908
1 R0AR TOKEN(1R0R) till FJD
$0.0285975
1 R0AR TOKEN(1R0R) till GNF
Fr110.51345
1 R0AR TOKEN(1R0R) till GTQ
Q0.0973586
1 R0AR TOKEN(1R0R) till GYD
$2.6577881
1 R0AR TOKEN(1R0R) till ISK
kr1.53791

För en mer djupgående förståelse av R0AR TOKEN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell R0AR TOKEN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om R0AR TOKEN

Hur mycket är R0AR TOKEN (1R0R) värd idag?
Livepriset för 1R0R i USD är 0.01271 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella 1R0R-till-USD-priset?
Det aktuella priset för 1R0R till USD är $ 0.01271. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för R0AR TOKEN?
Börsvärdet för 1R0R är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av 1R0R?
Det cirkulerande utbudet av 1R0R är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för 1R0R?
1R0R uppnådde ett ATH-pris på 0.05359728874422925 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för 1R0R
1R0R såg ett lägstapris på 0.003689277531738991 USD.
Vad är handelsvolymen för 1R0R?
Live 24-timmars handelsvolym för 1R0R är $ 10.48K USD.
Kommer 1R0R att gå högre i år?
1R0R kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in 1R0R prisprognosen för en mer djupgående analys.
Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin når $125K! Zcash (ZEC) leder integritetsmyntens uppsving i den senaste kryptovaluta-boomen

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01271 USD

1R0R/USDT
$0.0127
$0.0127$0.0127
-1.61%

