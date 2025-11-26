Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många 1MORE-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet 1MORE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i One More Game (1MORE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

