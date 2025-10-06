Livepriset för One More Game idag är 0.000004472 USD.1MORE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 1MORE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för One More Game idag är 0.000004472 USD.1MORE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 1MORE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för One More Game (1MORE) idag är $ 0.000004472, med en förändring på 1.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 1MORE till USD är$ 0.000004472 per 1MORE.
One More Game rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 1MORE. Under de senaste 24 timmarna handlades 1MORE mellan $ 0.000002548 (lägsta) och $ 0.000006349 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig 1MORE med +7.03% under den senaste timmen och -26.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.47K.
One More Game (1MORE) Marknadsinformation
--
----
$ 8.47K
$ 8.47K$ 8.47K
$ 44.72K
$ 44.72K$ 44.72K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för One More Game är --, med en 24h-handelsvolym på $ 8.47K. Det cirkulerande utbudet av 1MORE är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.72K.
One More Game Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000002548
$ 0.000002548$ 0.000002548
lägsta under 24-timmar
$ 0.000006349
$ 0.000006349$ 0.000006349
högsta under 24-timmar
$ 0.000002548
$ 0.000002548$ 0.000002548
$ 0.000006349
$ 0.000006349$ 0.000006349
--
----
--
----
+7.03%
+1.47%
-26.39%
-26.39%
One More Game (1MORE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för One More Game idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000006479
+1.47%
30 dagar
$ +0.000001218
+37.43%
60 dagar
$ -0.012495528
-99.97%
90 dagar
$ -0.012495528
-99.97%
One More Game Prisförändring idag
Idag registrerade 1MORE en förändring med $ +0.00000006479 (+1.47%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
One More Game 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000001218 (+37.43%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
One More Game 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 1MORE med $ -0.012495528(-99.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
One More Game 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.012495528 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för One More Game (1MORE)?
AI-drivna insikter som analyserar One More Game senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar One More Games priser?
Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:
Risk management - Current valuations help adjust position sizes and manage exposure levels.
Prisförutsägelse för One More Game
One More Game (1MORE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 1MORE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
One More Game (1MORE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på One More Game potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som One More Game kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 1MORE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på One More Game Price Prediction.
Om One More Game
1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.
1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.
Hur man köper och investerar One More Game
Är du redo att komma igång med One More Game? Att köpa 1MORE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper One More Game. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din One More Game (1MORE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och One More Game krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med One More Game
Genom att äga One More Game kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa One More Game (1MORE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.
OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.
One More Game Resurs
För en mer djupgående förståelse av One More Game kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 One More Game att vara värd år 2030?
Om One More Game skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella One More Game-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar One More Game idag?
Priset för One More Game är idag $ 0.000004472. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är One More Game fortfarande en bra investering?
One More Game förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i 1MORE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för One More Game?
One More Game till ett värde av $ 8.47K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på One More Game?
Livepriset för 1MORE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för One More Game i den valuta du föredrar, besök 1MORE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för One More Game?
Priset på 1MORE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,336.26
+0.61%
ETH
3,403.07
+0.78%
SOL
157.97
+0.82%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
610.83
+19.15%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för 1MORE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret 1MORE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om One More Games kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer One More Game-priset att stiga i år?
One More Game priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för One More Game (1MORE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:31:57 (UTC+8)
One More Game (1MORE) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.