Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Livepriset för One More Game idag är 0.000004472 USD.1MORE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 1MORE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för One More Game idag är 0.000004472 USD.1MORE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 1MORE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om 1MORE

1MORE prisinformation

Vad är 1MORE

1MORE whitepaper

1MORE officiell webbplats

1MORE tokenomics

1MORE Prisförutsägelse

1MORE historik

1MORE Köpguide

1MORE-till-fiat valutaomvandlare

1MORE spot

One More Game Logotyp

One More Game-kurs(1MORE)

1 1MORE-till-USD pris i realtid:

$0.000004472
+1.47%1D
USD
One More Game (1MORE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:31:57 (UTC+8)

One More Game Pris idag

Livepriset för One More Game (1MORE) idag är $ 0.000004472, med en förändring på 1.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 1MORE till USD är$ 0.000004472 per 1MORE.

One More Game rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 1MORE. Under de senaste 24 timmarna handlades 1MORE mellan $ 0.000002548 (lägsta) och $ 0.000006349 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 1MORE med +7.03% under den senaste timmen och -26.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.47K.

One More Game (1MORE) Marknadsinformation

--
$ 8.47K
$ 44.72K
--
10,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för One More Game är --, med en 24h-handelsvolym på $ 8.47K. Det cirkulerande utbudet av 1MORE är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.72K.

One More Game Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000002548
lägsta under 24-timmar
$ 0.000006349
högsta under 24-timmar

$ 0.000002548
$ 0.000006349
--
--
+7.03%

+1.47%

-26.39%

-26.39%

One More Game (1MORE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för One More Game idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000006479+1.47%
30 dagar$ +0.000001218+37.43%
60 dagar$ -0.012495528-99.97%
90 dagar$ -0.012495528-99.97%
One More Game Prisförändring idag

Idag registrerade 1MORE en förändring med $ +0.00000006479 (+1.47%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

One More Game 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000001218 (+37.43%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

One More Game 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 1MORE med $ -0.012495528(-99.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

One More Game 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.012495528 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för One More Game (1MORE)?

Kolla in sidan One More Game Prishistorik nu.

AI-analys för One More Game

AI-drivna insikter som analyserar One More Game senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar One More Games priser?

Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact 1MORE pricing.

Gaming Adoption: User growth, game popularity, and platform engagement drive demand for the token.

Utility & Use Cases: In-game purchases, staking rewards, and governance functions create token utility.

Supply Dynamics: Token burns, staking mechanisms, and release schedules affect circulating supply.

Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact price volatility.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta One More Games pris idag?

People want to know One More Game (1MORE) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points for investments.

Profit/loss assessment - Current prices show unrealized gains or losses on existing positions.

Market sentiment analysis - Price trends indicate community confidence and project momentum.

Investment research - Price data helps evaluate the token's volatility and growth potential.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Risk management - Current valuations help adjust position sizes and manage exposure levels.

Prisförutsägelse för One More Game

One More Game (1MORE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 1MORE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
One More Game (1MORE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på One More Game potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som One More Game kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 1MORE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på One More Game Price Prediction.

Om One More Game

1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.

Hur man köper och investerar One More Game

Är du redo att komma igång med One More Game? Att köpa 1MORE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper One More Game. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din One More Game (1MORE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och One More Game krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper One More Game (1MORE) Guide

Vad kan du göra med One More Game

Genom att äga One More Game kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa One More Game (1MORE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game Resurs

För en mer djupgående förståelse av One More Game kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell One More Game webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om One More Game

Hur mycket kommer 1 One More Game att vara värd år 2030?
Om One More Game skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella One More Game-priser och förväntad avkastning.
Utforska mer om One More Game

1MORE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på 1MORE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av 1MORE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla One More Game (1MORE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se One More Game-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
1MORE/USDT
$0.000004472
+1.47%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

