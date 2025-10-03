Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Bitcoin Cats(1CAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:29:17 (UTC+8)
Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitcoin Cats(1CAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
Högsta någonsin:
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
Lägsta någonsin:
$ 0.000194261263790231
$ 0.000194261263790231$ 0.000194261263790231
Aktuellt pris:
$ 0.0002151
$ 0.0002151$ 0.0002151

Bitcoin Cats (1CAT) Information

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Officiell webbplats:
https://www.bitcoincats.world/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Bitcoin Cats (1CAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet 1CAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många 1CAT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår 1CAT:s tokenomics, utforska 1CAT-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

