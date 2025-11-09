0xy Pris idag

Livepriset för 0xy (0XY) idag är $ 0.02390602, med en förändring på 1.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 0XY till USD är$ 0.02390602 per 0XY.

0xy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,908,230, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M 0XY. Under de senaste 24 timmarna handlades 0XY mellan $ 0.02362468 (lägsta) och $ 0.02452172 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.108905, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 0XY med -0.37% under den senaste timmen och -1.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

0xy (0XY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.91M$ 23.91M $ 23.91M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.91M$ 23.91M $ 23.91M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,997.467257 999,999,997.467257 999,999,997.467257

