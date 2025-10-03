0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomics
0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för 0xsim by Virtuals(SAGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
0xsim by Virtuals (SAGE) Information
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana.
Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips.
Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative.
Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i 0xsim by Virtuals (SAGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SAGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SAGE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SAGE:s tokenomics, utforska SAGE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SAGE
Vill du veta vart SAGE kan vara på väg? På SAGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn