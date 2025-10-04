Utforska 0xPrivacy(0XP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 0XP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska 0xPrivacy(0XP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 0XP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

0xprivacy tokenomics Information om 0xprivacy 0xPrivacy (0XP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för 0xPrivacy(0XP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.29K $ 12.29K $ 12.29K Totalt utbud: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerande utbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.29K $ 12.29K $ 12.29K Högsta någonsin: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010243 $ 0.00010243 $ 0.00010243 Läs mer om priset på 0xPrivacy(0XP) 0xPrivacy (0XP) Information 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project's success. Officiell webbplats: https://0xprivacy.network/ 0xPrivacy (0XP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i 0xPrivacy (0XP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet 0XP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många 0XP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår 0XP:s tokenomics, utforska 0XP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för 0XP Vill du veta vart 0XP kan vara på väg? På 0XP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se 0XP-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn