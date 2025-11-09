01111010011110000110001001110100 Pris idag

Livepriset för 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) idag är $ 0.00178547, med en förändring på 4.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 01111010011110000110001001110100 till USD är$ 0.00178547 per 01111010011110000110001001110100.

01111010011110000110001001110100 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,792,457, med ett cirkulerande utbud på 1.00B 01111010011110000110001001110100. Under de senaste 24 timmarna handlades 01111010011110000110001001110100 mellan $ 0.00174148 (lägsta) och $ 0.00196734 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01755527, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00082794.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 01111010011110000110001001110100 med -0.11% under den senaste timmen och -27.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för 01111010011110000110001001110100 är $ 1.79M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av 01111010011110000110001001110100 är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.79M.