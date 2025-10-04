0 Knowledge Network (0KN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om 0 Knowledge Network(0KN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:03:47 (UTC+8)
USD

0 Knowledge Network (0KN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för 0 Knowledge Network(0KN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 53.20K
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 7.99B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 66.59K
Högsta någonsin:
$ 0.00319787
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
0 Knowledge Network (0KN) Information

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.

0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis.

Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork

What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions

How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH

Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

Officiell webbplats:
https://0kn.io
Whitepaper:
https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/

0 Knowledge Network (0KN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i 0 Knowledge Network (0KN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet 0KN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många 0KN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår 0KN:s tokenomics, utforska 0KN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för 0KN

Vill du veta vart 0KN kan vara på väg? På 0KN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

