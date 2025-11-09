Baserat på din prognos, kan Zirodelta potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.001864 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Zirodelta potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.001957 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ZDLT $ 0.002055 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ZDLT $ 0.002158 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZDLT $ 0.002266 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZDLT $ 0.002379 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Zirodelta potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.003875.

År 2050 skulle priset på Zirodelta potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.006313.