May 30, 2025(Denna vecka)

May 24, 2025(Imorgon)

May 23, 2025(Idag)

Det förväntade priset för YOU den May 23, 2025(Idag), är $0.000020. Denna prognos återspeglar det beräknade resultatet av den angivna tillväxtprocenten, vilket ger användarna en ögonblicksbild av den potentiella prisrörelsen för dagen.

För May 24, 2025(Imorgon), är prisförutsägelsen för YOU, med en årlig tillväxt på 5 %, $0.000020. Dessa resultat ger en uppskattad prognos för en tokens värde baserat på de valda parametrarna.

Vid May 30, 2025(Denna vecka), är prisförutsägelsen för YOU, med en årlig tillväxttakt på 5 % , $0.000020. Denna veckoprognos beräknas utifrån samma tillväxtprocent för att ge en uppfattning om potentiella pristrender under de kommande dagarna.

Ser vi 30 dagar framåt är det beräknade priset för YOU $0.000020. Denna förutsägelse härleds med hjälp av 5 % av den årliga tillväxten för att uppskatta vad varje tokens värde kan stå i efter en månad.