Baserat på din prognos, kan Wrapped HLP potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.022 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Wrapped HLP potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.0731 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WHLP $ 1.1267 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WHLP $ 1.1830 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WHLP $ 1.2422 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WHLP $ 1.3043 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Wrapped HLP potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.1246.

År 2050 skulle priset på Wrapped HLP potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 3.4608.