Baserat på din prognos, kan Wrapped Aave Avalanche SAVAX potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 21.05 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Wrapped Aave Avalanche SAVAX potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 22.1025 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WAAVASAVAX $ 23.2076 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WAAVASAVAX $ 24.3680 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WAAVASAVAX $ 25.5864 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WAAVASAVAX $ 26.8657 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Wrapped Aave Avalanche SAVAX potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 43.7614.

År 2050 skulle priset på Wrapped Aave Avalanche SAVAX potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 71.2827.