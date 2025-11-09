Baserat på din prognos, kan WhaleAI potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.146158 under 2025.

Baserat på din prognos, kan WhaleAI potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.153465 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WHAI $ 0.161139 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WHAI $ 0.169196 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WHAI $ 0.177655 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WHAI $ 0.186538 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på WhaleAI potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.303851.

År 2050 skulle priset på WhaleAI potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.494942.