Baserat på din prognos, kan US Nerite Dollar potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.996016 under 2025.

Baserat på din prognos, kan US Nerite Dollar potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.0458 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för USND $ 1.0981 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för USND $ 1.1530 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USND $ 1.2106 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USND $ 1.2711 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på US Nerite Dollar potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.0706.

År 2050 skulle priset på US Nerite Dollar potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 3.3728.