Baserat på din prognos, kan UnitedHealth xStock potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 325.73 under 2025.

Baserat på din prognos, kan UnitedHealth xStock potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 342.0165 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för UNHX $ 359.1173 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för UNHX $ 377.0731 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UNHX $ 395.9268 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UNHX $ 415.7231 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på UnitedHealth xStock potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 677.1692.

År 2050 skulle priset på UnitedHealth xStock potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,103.0373.