Baserat på din prognos, kan POL Staked WBERA potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.97 under 2025.

Baserat på din prognos, kan POL Staked WBERA potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.0685 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SWBERA $ 2.1719 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SWBERA $ 2.2805 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SWBERA $ 2.3945 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SWBERA $ 2.5142 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på POL Staked WBERA potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 4.0954.

År 2050 skulle priset på POL Staked WBERA potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 6.6711.