Baserat på din prognos, kan Plume Staked ETH potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 3,343.59 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Plume Staked ETH potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 3,510.7695 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PETH $ 3,686.3079 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PETH $ 3,870.6233 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PETH $ 4,064.1545 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PETH $ 4,267.3622 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Plume Staked ETH potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 6,951.0834.

År 2050 skulle priset på Plume Staked ETH potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 11,322.5825.