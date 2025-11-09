Baserat på din prognos, kan Nirvana ANA potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 4.18 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Nirvana ANA potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 4.389 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ANA $ 4.6084 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ANA $ 4.8388 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ANA $ 5.0808 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ANA $ 5.3348 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Nirvana ANA potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 8.6899.

År 2050 skulle priset på Nirvana ANA potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 14.1549.