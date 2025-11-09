Baserat på din prognos, kan Metronome Synth ETH potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 3,393.88 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Metronome Synth ETH potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 3,563.574 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MSETH $ 3,741.7527 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MSETH $ 3,928.8403 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MSETH $ 4,125.2823 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MSETH $ 4,331.5464 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Metronome Synth ETH potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 7,055.6327.

År 2050 skulle priset på Metronome Synth ETH potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 11,492.8823.