Baserat på din prognos, kan Kinetiq Staked HYPE potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 40.43 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Kinetiq Staked HYPE potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 42.4515 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för KHYPE $ 44.5740 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för KHYPE $ 46.8027 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KHYPE $ 49.1429 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KHYPE $ 51.6000 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Kinetiq Staked HYPE potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 84.0510.

År 2050 skulle priset på Kinetiq Staked HYPE potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 136.9103.