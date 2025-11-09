Baserat på din prognos, kan Kinetiq Earn Vault potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 40.73 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Kinetiq Earn Vault potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 42.7665 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för VKHYPE $ 44.9048 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för VKHYPE $ 47.1500 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VKHYPE $ 49.5075 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VKHYPE $ 51.9829 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Kinetiq Earn Vault potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 84.6747.

År 2050 skulle priset på Kinetiq Earn Vault potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 137.9262.