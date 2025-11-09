Baserat på din prognos, kan KIGU potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.008586 under 2025.

Baserat på din prognos, kan KIGU potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.009016 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för KIGU $ 0.009467 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för KIGU $ 0.009940 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KIGU $ 0.010437 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KIGU $ 0.010959 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på KIGU potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.017851.

År 2050 skulle priset på KIGU potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.029078.