Baserat på din prognos, kan Hyperbeat USDT potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.08 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Hyperbeat USDT potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.1340 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HBUSDT $ 1.1907 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HBUSDT $ 1.2502 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HBUSDT $ 1.3127 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HBUSDT $ 1.3783 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Hyperbeat USDT potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.2452.

År 2050 skulle priset på Hyperbeat USDT potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 3.6572.