Baserat på din prognos, kan Honeywell xStock potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 194.13 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Honeywell xStock potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 203.8365 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HONX $ 214.0283 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HONX $ 224.7297 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HONX $ 235.9662 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HONX $ 247.7645 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Honeywell xStock potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 403.5823.

År 2050 skulle priset på Honeywell xStock potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 657.3930.