Baserat på din prognos, kan Gold xStock potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 371.9 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Gold xStock potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 390.495 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GLDX $ 410.0197 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GLDX $ 430.5207 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GLDX $ 452.0467 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GLDX $ 474.6491 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Gold xStock potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 773.1533.

År 2050 skulle priset på Gold xStock potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,259.3854.