Baserat på din prognos, kan Glif Staked ICNT potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.303561 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Glif Staked ICNT potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.318739 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för STICNT $ 0.334676 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för STICNT $ 0.351409 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STICNT $ 0.368980 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STICNT $ 0.387429 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Glif Staked ICNT potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.631081.

År 2050 skulle priset på Glif Staked ICNT potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.0279.