Baserat på din prognos, kan EquitEdge potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.05005 under 2025.

Baserat på din prognos, kan EquitEdge potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.052552 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för EEG $ 0.055180 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för EEG $ 0.057939 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EEG $ 0.060836 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EEG $ 0.063877 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på EquitEdge potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.104050.

År 2050 skulle priset på EquitEdge potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.169487.