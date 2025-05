Dog Emoji On Solana Historiskt pris

Enligt de senaste uppgifterna som samlats in pĂ„ Dog Emoji On Solanas prissida, Ă€r det aktuella priset pĂ„ Dog Emoji On Solana 0.00038115USD. Det cirkulerande utbudet av Dog Emoji On Solana(🐕) Ă€r 999.97M 🐕 , vilket ger det ett börsvĂ€rde pĂ„ $381.02K.

Period Ändra(%) Ändra(USD) Högsta LĂ€gsta 24 timmar 6.43% $ -- $ 0.000381 $ 0.000356

7 dagar 3.03% $ 0.000011 $ 0.000383 $ 0.000291

30 dagar 31.53% $ 0.000120 $ 0.000383 $ 0.000291