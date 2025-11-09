Baserat på din prognos, kan CAT LADY potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.000138 under 2025.

Baserat på din prognos, kan CAT LADY potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.000145 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för KTTY $ 0.000152 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för KTTY $ 0.000160 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KTTY $ 0.000168 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KTTY $ 0.000177 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på CAT LADY potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.000288.

År 2050 skulle priset på CAT LADY potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.000469.