Baserat på din prognos, kan Australian Digital Dollar potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.649329 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Australian Digital Dollar potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.681795 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AUDD $ 0.715885 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AUDD $ 0.751679 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AUDD $ 0.789263 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AUDD $ 0.828726 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Australian Digital Dollar potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.3499.

År 2050 skulle priset på Australian Digital Dollar potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.1988.